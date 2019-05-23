دار الإفتاء المصرية ترد على فتاوى إخراج زكاة الفطر

ردت دار الإفتاء المصرية على رأي بعض الفقهاء، أن "إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز شرعا، وأنه مخالف للسنة التي توجب إخراجها من الحبوب".

وأوضحت الدار الإفتاء في فيديو "موشن غرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، ردا على هؤلاء أن "هذا الرأي ليس بصواب"، مؤكدة أن زكاة الفطر شرعت لمصلحة الفقير وإغنائه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن "رسول الله (ص)، فرض صدقة الفطر على الناس، وقال: اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم".

وشددت الدار، على أنه "ربما لا يكون الفقير محتاجا إلى الحبوب بقدر ما يحتاج إلى قيمتها نقودا لشراء ملابس، أو غيرها"، مؤكدة أنه "من أجل ذلك أجاز العلماء ومنهم الحنفية إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا، مراعاة لمصلحة الفقير، والعمل بهذا الرأي أولى في هذا الزمان".

المصدر: RT