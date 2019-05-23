 
مباشر

وزير الكهرباء العراقي لـRT: نرحب بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة

أخبار العالم العربي

وزير الكهرباء العراقي لـRT: نرحب بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة
Reuters
خطوط نقل الطاقة في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw1l

أعرب وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وقال الخطيب لـRT: "روسيا لديها اهتمامات في العراق، مثل تطوير قطاع الغاز وحقول النفط"، مبينا "وجود تواصل مع الجانب الروسي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف: "نحن في تواصل مع الجانب الروسي والشركات الروسية، وفي حال قدموا عروضا في جانب تطوير القطاع الغازي سنرحب بها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشكل نهائي.. مونديال قطر 2022 بـ32 منتخبا. ماذا وراء قرار الفيفا؟