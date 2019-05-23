وزير الكهرباء العراقي لـRT: نرحب بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة

أعرب وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وقال الخطيب لـRT: "روسيا لديها اهتمامات في العراق، مثل تطوير قطاع الغاز وحقول النفط"، مبينا "وجود تواصل مع الجانب الروسي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف: "نحن في تواصل مع الجانب الروسي والشركات الروسية، وفي حال قدموا عروضا في جانب تطوير القطاع الغازي سنرحب بها".

المصدر: RT