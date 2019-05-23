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المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعين عضوا بدلا للمستقيل

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المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعين عضوا بدلا للمستقيل
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
(صورة أرشيفية)
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أدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عضوا في المجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع، خلفا لمصطفى محمد مصطفى المستقيل.

ووفقا لتعميم صدر عن المجلس العسكري السوداني، فقد جاءت استقالة مصطفى لـ"ظروف صحية".

وذكرت وسائل الإعلام أن أنباء راجت في وقت سابق عن وجود تباينات داخل المجلس العسكري فيما يتعلق بالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير.

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وأشارت إلى أن مصطفى محمد مصطفى يعد من أشهر الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة، فقد شغل إدارة الأمن العسكري والأمن الوقائي والإيجابي، وأدار ملفات مهمة بينها ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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