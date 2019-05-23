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الإفتاء المصرية: يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب الحر الشديد

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الإفتاء المصرية: يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب الحر الشديد
Globallookpress Svarc, P.
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أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يجوز تأخير صلاة الظهر لحين انحسار شدة الحر في الظهيرة.

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وأوضحت، أنه يجوز الإبراد بالظهر في شدة الحر، مستشهدة بالحديث الشريف "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".

وتابعت الإفتاء: "فأبردوا: من الإبراد وهو الدخول في البرد، أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر".

المصدر: دار الإفتاء المصرية

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