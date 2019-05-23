مصر.. إخلاء سبيل صحفي ألقي القبض عليه فور عودته من قطر خريف 2016

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس قرار إخلاء سبيل محمود حسين صحفي قناة الجزيرة، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

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وألقت الأجهزة الأمنية في 23 ديسمبر 2016 القبض على محمود حسين في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنا مع عمله بقناة الجزيرة القطرية، وتم حبسه احتياطيا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لمحمود حسين تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها، بما يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.

كما اتهم حسين باصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصدر: مصراوي