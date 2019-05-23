وسائل إعلام: انفجار سيارة مفخخة في مدينة القائم العراقية قرب الحدود السورية

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة ثالث، بتفجير سيارة مفخخة استهدف مدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائم مقام (عمدة) أحمد الدليمي، تأكيده، سقوط ضحايا في التفجير الذي هز المدينة الواقعة في محافظة الأنبار.

وقال الدليمي إن السيارة المفخخة كانت مركونة في مرآب منطقة الكرابلة في القائم، قبل أن تنفجر عصر اليوم.

وتداولت صفحات عراقية في موقع فيسبوك صورا لموقع التفجير الإرهابي.

المصدر: وكالات