الجامعة العربية تطلق أول جائزة عربية للتميز الحكومي

ستطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية جائزة "التميز الحكومي العربي"، يوم الجمعة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف الجائزة، إلى "نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، والتعريف بمعايير الجودة والتميز العالمية والتدريب عليها".

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الجائزة إلى وضع آليات لتقييم وقياس الإبداع والتميز وفقا للمعايير العالمية في مجالات الإدارة المختلفة، وإبراز المبادرات والتجارب والممارسات الإدارية المتميزة وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية لتكون بمثابة مقارنات مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها على طريق التطوير والتحسين.

وأشار المشرفون على الجائزة، إلى أنها ستمنح للجهات والمؤسسات الحكومية، "على المستوى المؤسسي والوحدات التنظيمية الداخلية والمشاريع والمبادرات وفرق العمل والأفراد"، وفقا لإنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة العامة.

المصدر: الحياة