أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مسلحي "جبهة النصرة" يحاولون منذ أمس السيطرة على بلدة كفر نبودة، مؤكدة أنهم تكبدوا خسائر في الأرواح والمعدات.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن 140 مسلحا قُتلوا، ودُمرت دبابتان و3 راجمات للصواريخ تابعة لهم، مشيرة إلى أن الجيش السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي يواصل التصدي للهجوم، الذي يشنه مسلحو "جبهة النصرة".

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أن الجيش السوري يخوض معارك شرسة مع المسلحين في ريف حماة.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق.

المصدر: سبوتنيك