"الأونروا": مستمرون في عملنا لحين إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها مستمرة في عملها لحين إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين، وذلك ردا على دعوة أمريكية لحل الوكالة.

وقال مفوض عام الوكالة بير كرينبول: "نحن ملتزمون بالتطوير وسنواصل العمل حسب ما تم تفويضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرغم مما نتعرض له من هجمات وانتقادات".

وأكد كرينبول وجود "تأييد كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استمرار "الأونروا" في عملها، والوكالة ليست مسؤولة عن أعداد اللاجئين وتفاقم مشاكلهم بل المشكلة هي الفشل السياسي".

وتابع: "الجمعية العامة تقول في قراراتها إن "الأونروا" مستمرة في عملها لحين إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين، ونعتقد أنه لا يمكن اختفاء 5 ملايين لاجئ فلسطيني".

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وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد دعا الأربعاء إلى نقل مهام "الأونروا"إلى حكومات البلدان المضيفة للاجئين، مشيرا إلى أن المنظمة "تعيش في الرمق الأخير".

وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، في أغسطس الماضي، كل التمويل الذي كانت تقدمه "للأونروا" بشكل سنوي والذي يصل إلى نحو 370 مليون دولار.

وعملت بعض الدول العربية على سد العجز الذي سببه وقف الدعم الأمريكي لـ"الأونروا"، ولكن من غير الواضح، ما إذا كانت ستعمل على ذلك بشكل سنوي.

المصدر: RT