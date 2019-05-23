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حميدتي يتفقد سجن كوبر ويطلق سراح عدد من السجناء

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حميدتي يتفقد سجن كوبر ويطلق سراح عدد من السجناء
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تفقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس المعزول حسن البشير، وأمر بحصر النزلاء في جميع سجون البلاد.

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وكلّف حميدتي بإطلاق سراح 305 سجناء بينهم نساء من سجن كوبر بعد أن سدّدوا الغرامات  المفروضة عليهم والبالغ إجمالها نحو 34 مليون جنيه سوداني، مشيرا إلى أن الجهود ستشمل معالجة مختلف نزلاء السجون في كل أنحاء السودان للإفادة من طاقاتهم في البناء.

حميدتي يتفقد سجن كوبر ويطلق سراح عدد من السجناء

وحثّ حميدتي الجميع على التآزر لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين، داعيا الجميع إلى محاسبة النفس ومخافة الله.

وجدد التأكيد على "عدم طمع المجلس في السلطة"، مؤكدا أنه سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن حل مشاكل السودان لن يتم إلا عبر الحوار بين السودانيين.

المصدر:RT

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