قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الأربعاء تحرير نشاط نقابات واتحادات مهنية، كان قد أوقف عملها في الأيام الأولى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وشمل القرار كلا من النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، على أن يسري مفعوله من تاريخ التوقيع عليه.

وكان المجلس العسكري قد جمد نشاطات هذه المؤسسات النقابية في إطار اجتثاث حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا.

من جهتها اعتبرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان قرار المجلس العسكري هذا "ردّة تخدم أجندة الثورة المضادة والعودة إلى مربع الطغيان".

ودعت السودانيين في كل أنحاء البلاد إلى الخروج بمليونية اليوم تحت شعار "المدنية والبناء"، والتظاهر بسلمية ومساندة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مؤكدة إصرارها على مطلبها المتمثل في "تسليم الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة".

المصدر: RT