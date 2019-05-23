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سوريا.. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار حماة العسكري

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سوريا.. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار حماة العسكري
Sputnik Dmitriy Vinogradov
أرشيف - قاعدة حماة الجوية بالقرب من مدينة حماة في سوريا
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أفاد التلفزيون السوري بأن الجيش نجح في إسقاط طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكري.

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون أن إرهابيي تنظيم "النصرة" هم من أطلقوا الطائرة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأن "تنظيمات إرهابية اعتدت بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة".

وقال مصطفى شنتوت مدير المحطة إن "طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت مساء الأربعاء عدة قنابل على المحطة وخلفت أضرارا كبيرة في أجزاء منها وأدت إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة".

ويخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة، حيث أعلن سلاح الجو السوري استهداف مواقع للإرهابيين في الهبيط ومحيط كفر نبودة ومحيط الحويز والحماميات، وضرب تجمعات الإرهابيين في قريتي العامقية والحواش بريف حماة الغربي.

المصدر: "سانا" + وكالات

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