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الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحر الشديد

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحر الشديد
AFP
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أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم، قرارا بتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

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وقرر وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، وفقا لما نشر على صفحة رئاسة الوزراء الرسمية، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والمقرر عقده غدا الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، قد أعلنت عن موجة حارة ستضرب البلاد، حيث نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، إذ لم تشهد مصر مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.

المصدر: RT

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