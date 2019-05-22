الحكيم محذرا: العراق أول وأكثر المتضررين من الحرب الأمريكية الإيرانية

قال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إن العراق سيكون أول المتضررين من دول المنطقة في حال تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب بينهما.

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وأضاف في بيان نشره مكتبه أن "العراق يمارس جهدا نوعيا للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، وسيكون أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة، فيما لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب".

وأشار الحكيم إلى ضرورة "العمل الجاد على منع وقوع الحرب، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، عن إرسال بلاده قريبا وفدين إلى طهران وواشنطن بهدف محاولة احتواء التوتر بين الجانبين.

المصدر: RT