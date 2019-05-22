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الإمارات ترحب بمشاركة عدد من الدول في تحقيقات "هجمات الفجيرة"

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الإمارات ترحب بمشاركة عدد من الدول في تحقيقات
Reuters Satish Kumar
ناقلة النفط السعودية "المرزوقة" قبالة ميناء الفجيرة، 13 مايو 2019
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رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من "الدول الشقيقة والصديقة"، في التحقيق بعمليات التخريب التي استهدفت 4 ناقلات نفط، بالقرب من مياهها الإقليمية.

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وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، رحبت أبو ظبي بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية، التي استهدفت 4 ناقلات تحمل أعلام الإمارات، المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان الأسبوع الفائت.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها إن "حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".

وأضافت الوزارة "أن التحقيقات المشتركة، تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، وسلامة إمدادات الطاقة".

وأكدت الخارجية الإماراتية أنه مع انضمام الدول المشاركة، سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.

المصدر: وام

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