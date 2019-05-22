وضعت وزارة الداخلية في لبنان، "خطا هاتفيا ساخنا" بخدمة السياح، تحضيرا لموسم سياحي واعد هذا الصيف، وفق التقديرات.

فقد أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، وضع الخط الساخن 1735 بتصرف قسم الشرطة السياحية، لاستقبال شكاوى السياح، في حال تعرضوا لأي نوع من الحوادث.

تأتي هذه الخطوة، فيما يترقب اللبنانيون صيفا سياحيا واعدا، مع عودة الخليجيين إلى لبنان. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري في وقت سابق، إن المزيد من الزائرين جاءوا إلى لبنان بعدما رفعت السعودية تحذيرها من السفر إليه في فبراير الماضي، معتبرا أن الأمر يشكل خير دليل على صيف واعد ينتظره اللبنانيون".

وأعلن سفير الرياض لدى بيروت، وليد بخاري، في منتصف فبراير الماضي إلغاء تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان، في وقت أكد سفير الإمارات لدى لبنان، حمد سعيد الشامسي، أن رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريبا.

وكانت كل من الإمارات والبحرين، حذرت في نوفمبر 2017، رعاياهما من السفر إلى لبنان، عقب إعلان الحريري، من السعودية، استقالته من الحكومة، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.

ويعول لبنان على السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده.

وقد أضر انخفاض عدد القادمين من السعودية وحلفائها الخليجيين إلى لبنان، بقطاع السياحة الذي كان ركيزة لاقتصاد منهك تعهدت حكومة الحريري الجديدة بإنعاشه.

المصدر: وكالات