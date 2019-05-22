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موسكو: واشنطن تتجاهل المعلومات التي نقدمها بشأن تحضير الإرهابيين لهجمات كيميائية في سوريا

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موسكو: واشنطن تتجاهل المعلومات التي نقدمها بشأن تحضير الإرهابيين لهجمات كيميائية في سوريا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن واشنطن تتجاهل بتحد المعلومات التي تقدمها موسكو حول إعداد الإرهابيين في سوريا لتنظيم استفزازات جديدة باستخدام المواد الكيميائية.

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وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "توجد لدينا معلومات تشير إلى أن المسلحين والإرهابيين في سوريا يقومون باستعدادات مستمرة لتنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية. ولا يرد زملاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم على هذه المعلومات بتحد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضية، أن "جبهة النصرة" تستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وفقا للمعلومات الواردة من سكان سراقب، تستعد جبهة النصرة في هذه المنطقة السكنية للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة، وشظايا أسلحة روسية تم نقلها من مناطق أخرى في سوريا". 

المصدر: تاس

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