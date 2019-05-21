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مصدر لـ RT: لم يتم تحديد رئيس وفدي العراق إلى طهران وواشنطن

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مصدر لـ RT: لم يتم تحديد رئيس وفدي العراق إلى طهران وواشنطن
Reuters / KARIM SAHIB
العراق
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نفى مصدر سياسي عراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تحديد الحكومة العراقية رئيس وفديها المقرر إرسالهما إلى واشنطن وطهران.

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وقال المصدر لـ RT: "لا شيء رسمي بخصوص قيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الوفدين، ولم يُحدد أعضاؤهما أيضا".

وأضاف المصدر أن "الوفدين سيرتبان عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكان لخفض التوتر بينهما".

يذكر أن وسائل إعلام دولية نقلت عن مصادر عراقية أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيرأس الوفدين العراقيين إلى طهران وواشنطن.

المصدر: RT

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