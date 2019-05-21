تونس.. الإفراج مؤقتا عن المسؤول الأممي المتهم بالتجسس

أفرجت تونس مؤقتا عن مسؤول بالأمم المتحدة، بعد شهرين من احتجازه بتهمة التجسس، في إطار تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم سلطات مكافحة الإرهاب التونسية، إن محكمة الاستئناف أفرجت، اليوم الثلاثاء، مؤقتا عن منصف قرطاس، المسؤول في الأمم المتحدة، الذي أوقفته السلطات في مارس الماضي.

وأوضح المحامي محمد المنوبي الفرشيشي، عضو هيئة الدفاع عن قرطاس، أن هيئة الدفاع تقدمت، في شهر أبريل الماضي، بطلب إلى قاضي التحقيق للإفراج عن قرطاس، نظرا لانعدام القرائن التي تدينه، لكنه لم يستجب لهذا الطلب بعد انقضاء الآجال، ما دفع هيئة الدفاع إلى تقديم طلب ثان بشكل مباشر إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي نظرت اليوم الثلاثاء في طلب الإفراج وأقرته.

ولفت الفرشيشي إلى أن "ملف قضية قرطاس لم يغلق بعد"، بحسب تعبيره، فيما قررت المحكمة إرجاع ملف قضية قرطاس إلى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات.

إقرأ المزيد

ومن المنتظر أن يغادر قرطاس سجن المرناقية في تونس العاصمة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوقف قرطاس في 26 مارس الماضي، لدى وصوله إلى مطار تونس، بشبهة التجسس التي يمكن أن تصل عقوبتها في تونس، في حال الإدانة، إلى الإعدام.

المصدر: وات