ذكر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن بلاده وضعت "بدائل استراتيجية" في حال إغلاق مضيق هرمز، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء، إن "العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين".

وأضاف أن "بغداد وضعت بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز لتصدير النفط"، مشيرا إلى أهمية العمل مع كل من إقليم كردستان العراق وتركيا حول إيجاد مسار بديل للصادرات النفطية.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك على قطاعها النفطي، وإرسال مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

وتعهدت إيران مرارا، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.

المصدر: وكالات