الصدر يدعو لتظاهرات "تجنيب العراق ويلات الحرب"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرات حاشدة في عموم العراق، باستثناء محافظة النجف لـ"تجنيب ويلات الحرب المرتقبة".

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وذكر بيان لمدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري "التظاهرة تأتي دعما لأمن العراق وسلمه، وإبعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ألا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه".

وأضاف "حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله وفي مرحلة حرجة، وتجنيبه صراعات وأطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو أبناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 24 مايو، الساعة: 9 مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة".



المصدر: RT