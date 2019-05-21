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البحرين: "ورشة المنامة" لا تهدف إلا لدعم الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

البحرين:
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
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غرد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قائلا إن استضافة بلاده للمؤتمر الذي تنظمه واشنطن كأول خطوة في إطار تطبيق "صفقة القرن"، تندرج ضمن نهج المنامة الداعم للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، على أن موقف البحرين الرسمي والشعبي كان ولا يزال يناصر الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني "في كل موجب دولي وثنائي".

وقال آل خليفة إن استضافة المنامة، الشهر المقبل، لما يسمى "ورشة السلام من أجل الازدهار"، كمؤتمر يهدف إلى التشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ليست سوى "استمرار لنهجها المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".

 

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وأشار الوزير إلى أن البحرين ليس لديها إلا "كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة"، مضيفا: "لن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي الشريف، وإنا على العهد باقون".

المصدر: RT

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