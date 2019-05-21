خبير أمني لـRT: خلية الصقور وأسايش السليمانية فككا خلية داعشية خطيرة

كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف، عن قيام خلية الصقور الاستخباراتية وأسايش محافظة السليمانية بتفكيك خلية داعشية "خطيرة".

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وقال أبو رغيف اليوم الثلاثاء لـRT إن: "خلية إرهابية موزعة بين محافظتي بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أيام شهر رمضان، لكن معلومات استخباراتية أسهمت في تفكيكها واعتقال أعضائها".

وأضاف أن: "بعض قيادات تنظيم داعش تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها، لكن التعاون والتنسيق بين الأسايش (مخابرات إقليم كردستان) والاستخبارات الاتحادية، يحول دون ذلك".

المصدر: RT