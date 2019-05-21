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خبير أمني لـRT: خلية الصقور وأسايش السليمانية فككا خلية داعشية خطيرة

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خبير أمني لـRT: خلية الصقور وأسايش السليمانية فككا خلية داعشية خطيرة
Reuters
صورة أرشيفية
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كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف، عن قيام خلية الصقور الاستخباراتية وأسايش محافظة السليمانية بتفكيك خلية داعشية "خطيرة".

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وقال أبو رغيف اليوم الثلاثاء لـRT إن: "خلية إرهابية موزعة بين محافظتي بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أيام شهر رمضان، لكن معلومات استخباراتية أسهمت في تفكيكها واعتقال أعضائها".

وأضاف أن: "بعض قيادات تنظيم داعش تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها، لكن التعاون والتنسيق بين الأسايش (مخابرات إقليم كردستان) والاستخبارات الاتحادية، يحول دون ذلك".

المصدر: RT

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