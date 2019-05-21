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السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق ذكي

أخبار العالم العربي

السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق ذكي
Reuters
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أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، عن إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية، لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

وقالت المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الدينية في المملكة، في بيان أمس، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم (اسألني ASK ME).

وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيد سعودية، ويستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

المصدر: RT

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