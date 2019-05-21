السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق ذكي

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، عن إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية، لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

وقالت المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الدينية في المملكة، في بيان أمس، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم (اسألني ASK ME).

وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيد سعودية، ويستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية

المشرف على مكتب سماحة المفتي العام

معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد

صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة

تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية :

"اسألني ASK ME"

واطلع على كيفية العمل على التطبيق

وجهاز التحكم.

👇🏻لتحميلhttps://t.co/clPAQQiLuhpic.twitter.com/zJ8T9ri1Hl — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) 20 mai 2019

المصدر: RT