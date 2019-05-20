طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، يوم الاثنين، خطة الطوارئ والأمطار، المعدة مسبقا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيا.

وشرعت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة بتطبيق هذه الخطة بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيرا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المدينة.

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وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء المدينة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث نشرت فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

وقال الشريف إنه تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأفاد المتحدث بتلقي "بلاغات احتجاز" محدودة داخل تجمعات للمياه في حيي المغمس والشرائع، وتم التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات.

وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول والابتعاد عن مسارها.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية