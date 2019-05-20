الخارجية الأمريكية لـ RT: واشنطن اتخذت قرار عقد مؤتمر المنامة بناء على دعوة من البحرين

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ناثان تيك، في تصريح لـ RT، مساء يوم الاثنين، إن واشنطن اتخذت قرارا للقيام بمؤتمر المنامة بناء على دعوة من الحكومة البحرينية.

وأضاف ناثان تيك أن الولايات المتحدة رأت أن هذا المؤتمر سيكون فرصة إيجابية، وأن بلاده تتطلع إلى هذه الفرصة.

وردا على سؤال حول "كيفية قيام واشنطن بكل هذه الخطوات دون استشارة الجانب الفلسطيني الممثل في السلطة الفلسطينية، أو حتى منظمة التحرير أو قادة الفصائل"، صرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تشاورت مع العديد من الجهات الإقليمية من العالم العربي، مضيفا أنه تم التشاور مع رجال أعمال فلسطينيين.

وتابع قائلا: "للأسف، السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا بعدم التعامل مع واشنطن ورفضت الخطة الأمريكية للسلام قبل الاطلاع عليها".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية بأنه على الجميع أن يحكموا على الخطة الأمريكية عند الإعلان عنها وليس قبل ذلك، مطالبا الجميع بالتعامل معها (الخطة الأمريكية) بموضوعية وليس بالعاطفة، مؤكدا في السياق أنهم سيفاجأون بمدى جديتها وبراغماتيتها وواقعيتها.

المصدر: RT