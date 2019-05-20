طهران: القمتان الطارئتان في مكة واستهداف سفارة واشنطن في بغداد جزء من خطة السعودية لإشعال الفوضى

اعتبرت طهران أن دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين طارئتين في مكة، وحادث إطلاق صاروخ نحو سفارة واشنطن في بغداد، جزء من "خطة" المملكة لإشعال الفوضى بالمنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن استهداف السفارة الأمريكية ودعوة الزعماء العرب، جزء من سياسة السعودية لإشعال الفوضى في المنطقة".

وأضاف فلاحت بيشه، في التغريدة نفسا، أن "توقف الكونغرس الأمريكي عن تقصي الحقائق بشأن أحداث 11 سبتمبر خيانة للشعب الأمريكي وهي لا تزال مستمرة".

شلیک به سفارت آمریکا و دعوت سران عرب، هر دو بخشی از سیاست آشوب ساز عربستان در منطقه است.توقف روند حقیقت یابی کنگره آمریکا در موضوع 11سپتامبر، خیانتی به ملت آمریکا بود که هنوز ادامه دارد. — حشمت الله فلاحت پیشه (@drfalahatpishe) 20 мая 2019 г.

وسبق أن دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إلى "إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر"، تضم مسؤولين من إيران والولايات المتحدة لـ "إدارة التوتر بينهما".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

وسبق أن اتهم مسؤولون إيرانيون، بينهم فلاحت بيشه، السعودية بالسعي لإشعال حرب بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 18 مايو، دعا العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم 30 من الشهر الحالي، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

بالتزامن مع هذه التطورات، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الأحد، لاستهداف بصاروخ من نوع "كاتيوشا" دون إحداث أي خسائر.

المصدر: RT