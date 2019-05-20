دان مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم بالقاهرة.

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وأشار المرصد إلى أن "الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية وأسفر عن إصابة نحو 17 سائحا، يؤكد على قوة وتماسك الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الحملات والموجات المتتالية من الإرهاب ودحرها وتطهير البلاد من شرها".

وأضاف المرصد أن "الشريعة الإسلامية تحرم بشكل قاطع استهداف السياح والأجانب الذين دخلوا البلاد عبر التأشيرة التي تعد عهد أمان وجب على كل مسلم أن يحفظه، وأن كل الأعمال الإرهابية ضد الأجانب هي نوع من الغدر والخيانة ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، كما أنها ليست من الجهاد الشريف أو القتال المشروع في الإسلام، ومنفذ تلك الأعمال هو من المفسدين في الأرض".

ودعا المرصد إلى "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن مصر وسلامة أهلها والإضرار باقتصادها ومعاش الناس بها"، مؤكدا أن "كافة المصريين يرفضون تلك الأعمال الإرهابية ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم لمواجهة هؤلاء الخوارج الملاعين".

وكان 15 شخصا على الأقل قد أصيبوا بانفجار عبوة بدائية الصنع استهدف، أمس الأحد، حافلة سياحية قرب الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية.

المصدر: RT