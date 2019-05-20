اعتداءات على الكوادر الطبية في الأردن والسلطات تتدخل

أكد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، أنه سيتم توفير الحماية الكافية للكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، وتأمين المخصصات المالية اللازمة في الميزانية لهذه الغاية.

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وزار وزير الداخلية صحبة وزير الصحة بالوكالة، وليد المعاني، أمس الأحد، مستشفى الأمير حمزة، بالتزامن مع الاعتصام الذي نفذته نقابة الأطباء الأردنيين احتجاجا على تكرار حالات الاعتداء على منتسبيها.

وتعاملت مديرية الأمن العام في الأردن خلال الأسبوع الماضي مع 4 بلاغات اعتداء على أطباء وكوادر طبية، وتمت إحالة المتورطين بثلاث قضايا منها للقضاء، فيما البحث جار عن المتورط في القضية الرابعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن مديريات الشرطة المختلفة تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع بلاغات الاعتداء، وألقي القبض على 3 أشخاص بعد ورود بلاغ من طبيبة داخل مستشفى الأمير حمزة بتعرضها للضرب والشتم من قبل أشخاص، وجرت إحالتهم للقضاء وتقرر توقيف اثنين منهم بتهمة الاعتداء على موظف أثناء عمله.

المصدر: بترا