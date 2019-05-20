أعلن وزير التعليم العالي الكويتي، حامد العازمي، أمس الأحد، وفاة طالبين كويتيين جراء حادث مرور وقع في الأردن.

ونعى العازمي في تصريح صحفي الطالبين الفقيدين، عبد الله حيدر، وعدنان الشولي اللذين وافتهما المنية إثر الحادث، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تلقت، أمس الأحد، نبأ وفاة الفقيدين.

وأكد العازمي أن الملحق الثقافي بسفارة الكويت بعمان على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات اللازمة من الجانبين الأردني والكويتي، وأن وزارة التعليم العالي تتابع عن كثب كافة المستجدات.

وأضاف قائلا: "وإذ يؤسفنا تلقي النبأ نؤكد على حرصنا على متابعة أي طارئ يحدث مع أبنائنا الطلبة من خلال رؤساء المكاتب الثقافية".

وبين أن الوزارة، وعبر المكتب الثقافي، تابعت إتمام الإجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدين.

ودعا الوزير كافة الطلبة الدارسين في الخارج إلى توخي الحذر أثناء القيادة، مبينا أن المكاتب الثقافية في كافة دول الابتعاث لا تدخر جهدا تجاه تسهيل الإجراءات اللازمة في أي طارئ يتعرض له الطلبة مع الجهات المعنية.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية