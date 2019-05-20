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الجيش الأمريكي يؤكد عدم إصابة أي من أفراده جراء استهداف السفارة في بغداد

أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي يؤكد عدم إصابة أي من أفراده جراء استهداف السفارة في بغداد
Reuters
بغداد، أرشيف
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أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" أن الانفجارات التي حدثت بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الأحد، لم تؤد إلى إصابة أي أحد من قواتها وقوات التحالف الدولي.

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وجاء في بيان صدر عن القيادة: "نعرف عن وقوع انفجار في المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد في 19 مايو الجاري. ولم يؤد إلى وقوع ضحايا بين العسكريين الأمريكيين أو أفراد قوات التحالف. وتجري قوات الأمن العراقية تحقيقات في ملابسات الحادث".

يذكر أن صاروخا سقط مساء أمس الأحد قرب مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتقع في هذه المنطقة من العاصمة العراقية مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية.

المصدر: نوفوستي

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