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عقب استهداف الحافلة السياحية.. وزيرة مصرية تصطحب مجموعة من السياح في جولة بالأهرامات (صور)

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عقب استهداف الحافلة السياحية.. وزيرة مصرية تصطحب مجموعة من السياح في جولة بالأهرامات (صور)
السياح في منطقة الأهرام
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توجهت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، ومحافظ الجيزة، أحمد راشد، إلى المستشفى لزيارة السائحين الذين تعرضوا لإصابات جراء استهداف حافلتهم السياحية قرب الأهرامات أمس الأحد.

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كما قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب مجموعة من السياح، الذين لم يصابوا بالحادث، في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضور مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محي الدين، واستمعوا منه لشرح عن المنطقة وقاموا بإلتقاط صور تذكارية.

وبعد انتهاء الجولة، قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة إلى الفندق بحضور سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة.

وتعرضت حافلة سياحية كانت تقل 28 شخصا من جنوب إفريقيا، لانفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرورها قرب منطقة الأهرامات في الجيزة، أمام المتحف الوطني الكبير، في حادث أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج، لعناصر "حركة حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد".

عقب استهداف الحافلة السياحية.. وزيرة مصرية تصطحب مجموعة من السياح في جولة بالأهرامات (صور)
عقب استهداف الحافلة السياحية.. وزيرة مصرية تصطحب مجموعة من السياح في جولة بالأهرامات (صور)
عقب استهداف الحافلة السياحية.. وزيرة مصرية تصطحب مجموعة من السياح في جولة بالأهرامات (صور)

المصدر: RT

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