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الرئيس المصري الأسبق: حاولت تحسين العلاقة مع إيران

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري الأسبق: حاولت تحسين العلاقة مع إيران
Globallookpress
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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أكد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة مهددة للأمن القومي العربي بعد عام 2011.

وأضاف مبارك، خلال حوار مع جريدة "الأنباء" الكويتية نشرت تفاصيله، يوم الأحد، أن كل القوى التي لها أطماع في المنطقة استغلت هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها.

وأشار الرئيس الأسبق إلى أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، مؤكدا أنه والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، كانت لهما رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة، مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معها.

وأوضح أنه حاول تحسين العلاقات مع إيران أيام الرئيس خاتمي، وتقابل معه في جنيف، لافتا إلى أن المتشددين أضاعوا فرص تحسين العلاقات مع طهران.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية

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