قطر تدين استهداف حافلة سياحية في مصر

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها بشدة للتفجير الذي استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية في محافظة الجيزة المصرية غرب القاهرة.

وجددت قطر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، موقفها "الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعربت الحكومة القطرية من خلال البيان "عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل".

وتعرضت حافلة سياحية كانت تقل 28 شخصا من جنوب إفريقيا، في وقت سابق من اليوم، لانفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرورها قرب منطقة الأهرامات في الجيزة، أمام المتحف الوطني الكبير، في حادث أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

وتأتي الإدانة القطرية في الوقت الذي تستمر فيه خلافات حادة بين الدوحة والقاهرة، اشتدت على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين، إثر إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ما تعده الدوحة فرض "حصار عليها".

المصدر: RT