الكويت.. مطرب شعبي يطلق أغنية سياسية تتسبب بأزمة ووزارة الإعلام ترد

نفت وزارة الإعلام الكويتية علاقتها بقرار إيقاف برنامج "اللوبي الرمضاني" الذي يعرض في قناة "A.T.V"، وذلك إثر مقطع غنائي قدمه خالد الملا، حسب موقع "القبس الإلكتروني" الكويتي.

وقال محمد عبد المحسن العواش، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، اليوم الأحد، إن وزارة الإعلام "لا علاقة لها بمسألة الإيقاف التي تعود للقناة نفسها، مضيفا أنها (الوزارة) لم توجه أي كتاب بهذا الجانب أو توقف البرنامج".

وأشار الموقع الكويتي إلى أن، أحمد الفضلي، مقدم برنامج "اللوبي الرمضاني"، قدم تنويها رسميا بشأن المقطع الغنائي الذي قدمه الفنان خالد الملا في البرنامج، وقال إنه لم يقصد الإساءة إلى القضاء والقضاة أو المستشارين.

وأضاف موقع "القبس" أن الفنان الملا أكد الكلام نفسه، وشدد على أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاة والقضاء والمستشارين والأطباء في دولة الكويت، وإنما يقصد قضاة في بعض الدول.

هذا وكان يوسف البيدان، أحد مقدمي برنامج "اللوبي الرمضاني" قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أعلن فيها عن إبلاغه بإيقاف برنامج "اللوبي الرمضاني"، الذي يقدمه المذيع أحمد الفضلي ويستضيف في كل حلقة عددا من الضيوف في مختلف المجالات، إثر مقطع غنائي قدمه الفنان الشعبي، خالد الملا، يوم الجمعة.

للأسف تم إبلاغي بإيقاف برنامج #اللوبي_الرمضاني — يوسف عبدالله البيدان (@yousefalbidan) 18 мая 2019 г.

وأثارت الكلمات الساخرة اللاذعة التي مزجت بنغمات آلة العود للفنان خالد الملا جدلا واسعا في الكويت، حيث تداول النشطاء مقطع الفيديو بصورة غير مسبوقة، ووصل إلى أعلى نسبة مشاهدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأيد الملا في كلمات أغنيته كثيرون، بينما وقف ضده عدد من المحامين، ودعا بعض المغردين إلى المزيد من الحريات، بينما قال البعض إن كلمات الأغنية تجاوز واضح.

المصدر: موقع "القبس الإلكتروني" الكويتي