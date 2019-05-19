برلمان كردستان العراق يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الإقليم

أعلنت رئاسة البرلمان بإقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الإقليم.

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ونقلت وكالة "رووداو" الكردية عن رئاسة البرلمان الإقليمي أن خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم، هم: نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني (رئيس الوزراء المنتهية ولايته)، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.

وجاء إعلان الأسماء الخمسة بعد أن قررت هيئة رئاسة البرلمان، الأحد 12 مايو الجاري، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أيام.

ويتم انتخاب رئيس الإقليم بالتصويت العلني في برلمان كردستان، ويتعين على المرشح الفائز الحصول على أصوات 56 نائبا ليصبح رئيسا للإقليم.

ووافق برلمان كردستان، يوم 8 مايو، بأغلبية الأصوات، على مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في الإقليم في سبتمبر الماضي، وعقد البرلمان أولى جلساته في نوفمبر 2018، إلا أن النواب فشلوا في انتخاب رئيس للإقليم منذ ذلك الوقت.

وشهدت الدورة السابقة للبرلمان جدلا واسعا بعد استئناف أعماله أواخر يوليو 2017، بعد نحو عامين من تعطيل جلساته، وكان أول قراراته الموافقة على قانون إجراء الاستفتاء على الاستقلال عن العراق في 25 سبتمبر من نفس العام، ما أحدث أزمة حادة في علاقات الإقليم مع بغداد.

وبعد إجراء الاستفتاء والإعلان عن موافقة غالبية الناخبين لاستقلال كردستان، اتخذت الحكومة الاتحادية في بغداد عددا من الإجراءات ضد الإقليم، أبرزها حظر الملاحة الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرتها حكومة الإقليم "تعسفية".

ويتكون برلمان الإقليم من 111 مقعدا، تخصص 11 منها للمكونات العرقية والدينية، بينما تتنافس الأحزاب السياسية المختلفة على 100 مقعد.

المصدر: رووداو + سبوتنيك