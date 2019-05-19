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الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير خارجيتها الاثنين

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الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير خارجيتها الاثنين
Sputnik Eduard Pesov
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقائه مع نظيره الليبي، محمد سيالة، في موسكو، في ديسمبر 2017.
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من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، بحسب مصدر بالخارجية الروسية.

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وزير خارجية "الوفاق" إلى موسكو قريبا لتوضيح حقيقة الهجوم على طرابلس

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن المصدر قوله: "وزير خارجية روسيا الاتحادية سيعقد لقاء مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي، يوم الاثنين"​​​. وأكد المصدر أن "التحضير جار" للقاء.

ويأتي اللقاء وسط تصاعد التوتر في ليبيا على خلفية مواصلة المعارك على مشارف العاصمة الليبية طرابلس، بين القوات الموالية لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) ووحدات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر.

ويوم 4 أبريل، شن "الجيش الوطني الليبي" هجوما باتجاه طرابلس، مقر حكومة الوفاق، في تحرك برره حفتر بضرورة تحرير المدينة من "المليشيات الإرهابية".

وأثار الهجوم استنكار العديد من العواصم العالمية، فيما اتهمت حكومة الوفاق، بزعامة رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج، مجموعة من الدول بتقديم دعم لحفتر أو عدم اتخاذ مواقف لا ترفض بصورة قاطعة "عدوانه" على العاصمة الليبية.

ومطلع الشهر الجاري، أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، مهند يونس، أن وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، سيتوجه إلى موسكو خلال الفترة المقبلة، "لتوضيح ما يحصل من هجوم على العاصمة أمام الحكومة الروسية".

وتابع يونس: "ننتظر من روسيا أن يكون موقفها أوضح في مجلس الأمن برفض الهجوم على العاصمة، وما تقوم به القوات المهاجمة من قصف للمدنيين والمطارات وارتكاب جرائم حرب".

المصدر: سبوتنيك

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