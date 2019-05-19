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الأردن.. مدعي عام عمان يخلي سبيل العجلوني والحموز بكفالة

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الأردن.. مدعي عام عمان يخلي سبيل العجلوني والحموز بكفالة
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مالك قناة "الأردن اليوم" محمد العجلوني ومقدمة برنامج "على الرابع" الإعلامية رنا الحموز
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قرر مدعي عام عمان الموافقة على إخلاء سبيل مالك قناة "الأردن اليوم"، محمد العجلوني، ومقدمة برنامج "على الرابع" الإعلامية، رنا الحموز، بالكفالة، بحسبما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية.

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وأوقف المدعي العام العجلوني والحموز، اليوم الأحد، إثر شكاوى تقدمت بهما مديريتا الأمن العام وقوات الدرك.

وأفاد موقع قناة "الأردن اليوم" في وقت سابق بأن الأجهزة الأمنية نقلت مالك القناة محمد العجلوني والإعلامية رنا الحموز إلى سجن الجويدة.

وجاء ترحيلهما بعد ساعات من توقيفهما على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة ضدهما. 

وكان مدعي عام عمان قد قرر توقيف العجلوني والحموز أسبوعا واحدا على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، بحسبما أفاد مصدر قضائي أردني. 

وأوضح المصدر أن "العجلوني والحموز أوقفا بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بـ "الذم والقدح"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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