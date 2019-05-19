الناشط الفلسطيني إياد البغدادي يرد على الجبير

رد الناشط الفلسطيني إياد البغدادي على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، التي قال فيها إن المملكة لم تهدد البغدادي وأنه ربما يبحث عن لجوء دائم في دولة ما.

وقال البغدادي المقيم في النرويج، اليوم الأحد، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" إنه ليس بحاجة للحصول على الإقامة الدائمة، "لأنني حصلت عليها بالفعل منذ عام 2015".

وأضاف: "في حديثي مع PST (الأمن النرويجي) تحدثنا عن احتمال رد فعل سعودي، وهذا بالضبط ما قلته لهم عما ستقوله السعودية. وهذا يعكس شبكات البروباغاندا التابعة لهم على الإنترنت".

Also bro I'm fairly well connected here in Norway, I mean I'd imagine Norway will be really upset with me if I make up stories and attribute it to them don't you think? — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) 19 mai 2019

وتابع البغدادي: "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هي التي أخبرت دائرة الأمن النرويجية PST، التي بدورها أتت إلى منزلي وأخذتني ثم أخبرتني بالتهديدات (السعودية)، كما أن الغارديان هي التي تحدثت عني، ولم تأت هذه المعلومات مني".

وأمس السبت، نفى الوزير عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، تهديد السعودية للناشط الفلسطيني، وقال: "والله، أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

Ok bro be well, until next time you have to mention me in a press conference. I mean I'll continue with my work and you with yours. Only thing, I don't need to lie in public, I'm a human rights activist not a spokesperson for a brutal dictatorship with zero credibility — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) 19 mai 2019

واتهم الجبير البغدادي بافتعال التهديد، قائلا: "قد يكون ادعاؤه هدفه الحصول على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

يذكر أنه في 25 أبريل الماضي، أعرب إياد البغدادي عن قلقه على أسرته بعد تلقيه تهديدات من جانب السلطات السعودية على خلفية اهتمامه بوضع حقوق الإنسان في المملكة، حسب قوله.

وطلبت النرويج من الناشط الحقوقي تغيير سكنه خوفا على حياته.

المصدر: وكالات