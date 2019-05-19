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وزير النفط العراقي يطالب "إكسون موبيل" بإعادة موظفيها فورا إلى حقل "القرنة"

أخبار العالم العربي

وزير النفط العراقي يطالب
Reuters Khalid al-Mousily
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان
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انتقد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشدة قرار شركة "إكسون موبيل" الأمريكية إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالبا بإعادتهم فورا للحقل.

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وفي رسالة وجهها إلى الشركة الأمريكية، شدد الوزير العراقي على أن هذا القرار "غير مقبول وغير مبرر"، مضيفا أن سببه لا يعود إلى مخاوف أمنية، بل هناك دوافع سياسية وراءه، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز

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