انتقد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشدة قرار شركة "إكسون موبيل" الأمريكية إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالبا بإعادتهم فورا للحقل.

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وفي رسالة وجهها إلى الشركة الأمريكية، شدد الوزير العراقي على أن هذا القرار "غير مقبول وغير مبرر"، مضيفا أن سببه لا يعود إلى مخاوف أمنية، بل هناك دوافع سياسية وراءه، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز