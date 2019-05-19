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السلطات العراقية تكافح الخمور والإفطار العلني في رمضان (صور)

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تكافح الخمور والإفطار العلني في رمضان (صور)
السلطات العراقية تُغلق محال الخمور في العاصمة بغداد
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أغلقت السلطات الأمنية العراقية، جميع محال الخمور في بغداد، وبدأت بإتخاذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار، في حملة بدأتها الليلة الماضية، معللة ذلك بحرمة شهر رمضان الكريم.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن تنفيذها إجراءات جديدة بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والإفطار العلني.

وذكر بيان للقيادة أن "الشرطة باشرت بحملة لإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها".

وأضاف أن "القيادة بدأت بإتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتجاهرين بالإفطار العلني"، معللا سبب الإغلاق بـ"أن هذه الظواهر تنافي حرمة وقدسية شهر رمضان المبارك".

السلطات العراقية تكافح الخمور والإفطار العلني في رمضان (صور)
السلطات العراقية تكافح الخمور والإفطار العلني في رمضان (صور)

المصدر: RT

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