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محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو تعزيز أمن واستقرار المنطقة

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو تعزيز أمن واستقرار المنطقة
Reuters
لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض، 14 يناير 2019
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الليلة الماضية، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو.

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وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد دعا أمس، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة.

وكتبت وزارة الخارجية السعودية في صفحتها الرسمية على تويتر أن "العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات".

ووافقت السعودية ودول خليجية، ليل الجمعة، على طلب واشنطن إعادة نشر قواتها في منطقة الخليج، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

المصدر: وكالات

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