المرصد السوري: مصير 600 كردي اعتقلتهم القوات التركية في عفرين مجهول

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المخابرات التركية وفصائل سورية موالية لها، نقلت أكثر من 600 معتقل كردي لديها من أهالي عفرين ممن اعتقلتهم عقب سيطرتها على المنطقة العام الفائت.

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وقال المرصد نقلا عن عدد من المصادر التي وصفها بالموثوقة، إن عملية النقل جرت من سجن سجو (سجن المعصرة) الواقع في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جهة لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن عملية النقل بدأت خلال الأسبوع الماضي على دفعات بعد فرز المعتقلين حسب التهمة ومدة السجن.

وأكدت المصادر للمرصد السوري أن صحة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين تدهورت خلال الفترة الماضية، نتيجة التعذيب والصيت السيئ الذي يتمتع به سجن المعصرة وسط مخاوف على حياة المعتقلين.

كما تحدث المرصد أيضا عن معلومات تشير إلى عملية نقل عدد من المعتقلين إلى السجون التركية بتهمة "الانتماء إلى الإدارة الذاتية الكردية السابقة في عفرين"، فيما يلاحق مصير مجهول هؤلاء المعتقلين في ظل منع المخابرات التركية والفصائل الموالية الزيارات إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.

وبين أيضا أن حالات الاعتقال كثيرا ما تندرج في إطار الحصول على الفدية التي انتشرت بشكل كبير في عفرين من قبل الفصائل المتواجدة هناك.

المصدر: المرصد السوري