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القضاء الإيراني يؤيد حكم الإعدام بحق قاتل امرأة أمريكية

أخبار العالم العربي

القضاء الإيراني يؤيد حكم الإعدام بحق قاتل امرأة أمريكية
Sputnik
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أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق مواطن متهم بقتل امرأة أمريكية بهدف سرقة سيارتها وأموالها، قبل سبعة أعوام.

وأفادت صحيفة إيران الرسمية، اليوم السبت، بأن السلطات أبلغت عن اختفاء الأمريكية، تيريزا فيرجينيا، في عام 2012، وهي أم لثلاثة أطفال، وصلت الجمهورية الإسلامية لزيارة أسرة زوجها الإيراني.

وضمن إطار التحقيق في الحادث، ألقت الشرطة القبض على شخصين يشتبه بهما (20 و21 عاما حينئذ)، وذلك بفضل تسجيلات كاميرات مراقبة كشفت هذين الشخصين في محطة وقود ومعهما سيارة السيدة المختفية.

واعترف أحد الموقوفين بأنه خنق المرأة واستولى على سيارتها وأموالها، بينما اعترف الثاني بمساعدته في الجريمة.

وكشفت الصحيفة أن المحكوم عليه بالإعدام يدعى، سيامك، دون الكشف عن اسمه الكامل، فيما لم تعرف العقوبة التي صدرت بحق الموقوف الثاني.

المصدر: أسوشيتد برس

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