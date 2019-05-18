رئيس مؤسسة النفط الليبية: قد نفقد 95% من إنتاجنا إذا استمرت الحرب

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، اليوم السبت، من أن بلاده قد تخسر 95 في المئة من إنتاجها النفطي إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

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وفي تصريح صحفي أدلى به في جدة، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها، قال صنع الله: "للأسف، إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج"، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 1.3 مليون برميل في اليوم.

ولفت المسؤول إلى أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي (الواقع على بعد 760 كلم جنوبي غرب العاصمة طرابلس)، اليوم السبت.

وشن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر (المنافس لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا) والذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد، يوم 4 أبريل، هجوما على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، في خطوة بررها حفتر بضرورة تحرير المدينة من "الجماعات والمليشيات الإرهابية". وتحول الهجوم الذي واجه استنكارا دوليا واسعا، إلى معارك على مشارف طرابلس، خلفت أكثر من 450 قتيلا وما يفوق 2150 جريحا، وفق منظمة الصحة العالمية.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام