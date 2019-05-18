 
مباشر

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

أخبار العالم العربي

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
RT
حسين طائب رئيس جهاز الاستخبارات للحرس الثوري الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv7d

في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له.

إقرأ المزيد
قائد الحرس الثوري: نعيش حربا استخباراتية مع أمريكا وقادرون على هزيمتها
قائد الحرس الثوري: نعيش حربا استخباراتية مع أمريكا وقادرون على هزيمتها

وأفاد مراسلنا بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.

المصدر: RT   

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وغنت من أجل قيادة السيارة.. سعودية تبدأ حفلتها بالرقص وأنهتها بتلاوة القرآن