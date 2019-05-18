المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير غدا الأحد

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير" غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.

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ويوم الخميس الماضي، أعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهي تجمع من القوى السياسية المعارضة التي تطالب بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية، عن أسفها لقرار المجلس الانتقالي تعليق التفاوض مع المحتجين لمدة 72 ساعة، وسط استمرار اعتصامات في العاصمة ومدن سوادنية أخرى.

وقبل يوم من ذلك، أعلن المجلس العسكري (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير)، أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي مكون من 300 عضو.

يتبع..