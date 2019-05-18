قصة عائشة المأساوية تجسيد لمعاناة الفلسطينيين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن معاناة الطفلة عائشة اللولو، 5 سنوات، وحرمانها من مرافقة والديها لها أثناء علاجها تجسد ظلم إسرائيل ومعاناة الشعب الفلسطيني بأسره.

وأضافت الوزيرة، اليوم السبت، في بيان صحفي، تعليقا على وفاة عائشة في قطاع غزة: "كيف لطفلة أن تسافر وحيدة عبر الحواجز الإسرائيلية دون مرافقة أم أو أب أو أخ لإعطائها الطمأنينة والحنان، ولتقديم الدعم النفسي خلال مرحلة العلاج؟".

وتابعت الكيلة قائلة: "عائشة بكت بمرارة قبل العملية (التي أجريت لها في مستشفيات القدس لاستئصال ورم في الدماغ) تريد أمها ولم تجدها، لأن إسرائيل حرمتها من تصريح المرور من غزة إلى مدينة القدس، فخاضت العملية الجراحية في رأسها وحيدة، لكن كانت بجوارها سيدة فلسطينية فاضلة تطوعت لتكون بجانبها".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن عائشة خاضت معركة المرض وحيدة، ما يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في الصحة والوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن.

وطالبت جميع المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالتدخل للسماح لمرافقي المرضى من قطاع غزة، وخاصة الأطفال، بالسفر معهم لوقف تكرار قصص أخرى كقصة عائشة والتي سبقتها عشرات المواقف المشابهة.

يشار إلى أن الطفلة اللولو كانت قد غادرت مشافي القدس قبل أسبوعين من وفاتها، وبقيت في مستشفى الرنتيسي في غزة وتوفيت هناك.

المصدر: RT