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هجوم إرهابي يستهدف بوابة حقل نفطي في ليبيا

أخبار العالم العربي

هجوم إرهابي يستهدف بوابة حقل نفطي في ليبيا
شركه الزويتينة
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 أفاد مراسلنا بمقتل شخصين وخطف 6 آخرين، اليوم السبت، جراء هجوم إرهابي على بوابة حقل نفطي تابع لشركه الزويتينة وسط ليبيا.

وقال المراسل إن المجموعة التي هاجمت حقل 47 زلة النفطي (20 كلم شمال غرب بلدة زلة وسط ليبيا) والتابع لشركة الزويتينه، قامت بخطف الحراس من البوابة وقتلت اثنين ذبحا، مشيرا إلى أنها قادمة من جهة الهروج الأسود جنوب غرب زله.

وأكد حرس المنشآت النفطية على أن بوابة حقل زلة، التي تبعد 3 كيلومترات عن الحقل، هي من تعرضت للهجوم وليس الحقل النفطي.

المصدر: RT

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