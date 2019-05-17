دانت تركيا الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية الحوثية واستهدف محطتين لضخ النفط في السعودية قبل عدة أيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في تعليق على هذا الهجوم، نشر على الموقع الرسمي للوزارة، إن أنقرة تتابع بقلق الأنباء المتعلقة بالعمل التخريبي ضد سفن تجارية بخليج عمان في 12 مايو الحالي.

وأضاف أقصوي: "بهذه المناسبة، تريد تركيا التأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها لأمن منطقة الخليج وسلامة الملاحة البحرية فيها".

وتابع المتحدث باسم الخارجية التركية: "ندين الهجوم عبر طائرات مسيرة من قبل ميليشيات الحوثي، والذي استهدف محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط في ميناء ينبع في 14 مايو".

ودعا أقصوي إلى الابتعاد عن أي خطوة استفزازية تضر بأمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، والتي تقود عمليات التحالف العربي في حرب اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا للبلاد، أعلنت تعرض محطتين لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن "سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ الثلاثاء عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".

وأكد مصدر عسكري للموقع التابع لقناة "المسيرة" أن "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية".

وقبل ذلك، يوم الأحد الماضي، قالت الخارجية الإماراتية، عبر بيان، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، كانت تبحر باتجاه ميناء الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز).

المصدر: الأناضول + وكالات